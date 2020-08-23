شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يفتعل أزمة في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة عنيفة داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب دقائق قليلة من الخسارة التي تلقاها الفريق من الغريم التقليدي نادي الزمالك في واحدة من المفاجآت التي ضربت استقرار القلعة الحمراء مجدداً خلال الساعات الماضية.

اقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.. وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

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وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة.

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المبارة.