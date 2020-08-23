شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2/2 في مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق حرس الحدود مع الإسماعيلى 2/2 في اللقاء الذى أقيم بينهما بإستاد حرس الحدود بالمكس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى ، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 24 نقطة في المركز التاسع .

بادر حرس الحدود بالتقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء أحرزها مصطفى جمال " المتخصص " ، وتعادل عماد حمدي للإسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وفى الدقيقة 64 أضاف عمر طارق الوحش الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء ، وتعادل جريندو عبد اللطيف للحدود من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

وقد ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 70 بعدما احتسبها ، إلا أنه وفور العودة لتقنية الفار عاد الحكم وألغى الكرة .

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ونجح لاعبو الحدود في السيطرة على مجريات المباراة من بدايتها وظهر عليهم الرغبة في مواصلة الإنتصارات للإبتعاد رويدا رويدا عن منطقة الهبوط بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق في الجولة الماضية خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو الإسماعيلى بغية أحراز هدف السبق ونجحوا في ذلك بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للدراويش احرزها عمر الوحش في الدقيقة 64 ، لم يهنأ الفريق الأصفر بالتقدم واستطاع لاعبو الحدود الضغط بطول الملعب واحتسب أبراهيم نور الدين ضربة جزاء ثانية للفريق في الدقيقة 75 أحرزها جريندو عبد اللطيف ، وفى الربع ساعة الأخيرة حاول الفريقين إحراز الهدف الثالث إلا أن تألق الحارسين حال دون ذلك ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .