شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان أثناء زيارته عبد الشافى: مبروك للزمالك.. ولم أقصد إصابتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وليد سليمان، جناح الأهلى، على تهنئة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، بالفوز فى مباراة القمة 120، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، قائلاً له:"احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له عبد الشافى عدم وجود أزمة بعدما تعرض لكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء القمة.

وحرص وليد سليمان على زيارة عبد الشافى فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء الأمس بين الأهلى والزمالك بكسر في الترقوة .

قال محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، إنه يشعر بتحسن بعد إجراء عملية تثبيت عظمة الترقوة بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، قائلاً:"الحمد لله أنا أفضل"، وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.

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ويغادر محمد عبد الشافى المستشفى، اليوم، الأحد، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك عن حاجة محمد عبد الشافى لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى.



وشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.

