شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج لـ مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا: "مرض التصلب الجانبي من الأمراض غير الشائعة في العالم، فهو يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى ضمور في العضلات".
وأكد أن "الأبحاث أثبتت أن الخلل المناعي قد يكون سببا في الإصابة بالمرض، فضلًا عن أسباب وراثية".
والتصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية. ترسل هذه الخلايا العصبية رسائل من دماغك إلى الحبل الشوكي ثم إلى عضلاتك، وهو مرض تدريجي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت.
ويؤثر على الأعصاب الموجودة في المخ والحبل الشوكي التي تتحكم في عضلاتك، وعندما تضعف عضلاتك، يصعب عليك المشي والتحدث والأكل والتنفس.
ووفقا للموقع الطبى "webmd" عند الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري، تتفكك الخلايا العصبية الحركية في دماغك والحبل الشوكي.
عندما يحدث هذا، لا يستطيع دماغك إرسال رسائل إلى عضلاتك بعد الآن، لأن العضلات لا تحصل على أي إشارات، وتصبح ضعيفة للغاية، وهذا ما يسمى الضمور، وبمرور الوقت، تتوقف العضلات عن العمل وتفقد السيطرة على حركتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب المعالج لـ مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.