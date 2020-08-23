شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. جريندو عبد اللطيف يحرز التعادل للحدود فى مرمى الإسماعيلى (2-2) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع حرس الحدود من إدراك هدف التعادل أمام الإسماعيلى لتصبح النتيجة 2/2 في المباراة المقامة بإستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى بعدما نجح جريندو عبد اللطيف هداف الفريق العسكرى من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء .

كان حرس الحدود تقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احرزها مصطفى جمال " المتخصص " وهداف الفريق ، وتعادل عماد حمدى للإسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وفى الدقيقة 64 أضاف عمر طارق الوحش الهدف الثانى للدراويش من ركلة جزاء .

وقد ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 70 بعدما احتسبها ، إلا أنه وفور العودة لتقنية الفار عاد الحكم وألغى الكرة .

ونجح لاعبو الحدود في السيطرة على مجريات المباراة من بدايتها وظهر عليهم الرغبة في مواصلة الإنتصارات للإبتعاد رويدا رويدا عن منطقة الهبوط بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق في الجولة الماضية خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ .

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يستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.