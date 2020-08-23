شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدف أكبر من 41.. كيف استغنى فايلر عن أزارو وأبقى على مروان محسن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة سيطرت على جماهير النادي الأهلي ونجوم الكرة خلال الساعات الأخيرة، في ظل إصرار رينية فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على الاعتماد على مروان محسن في مركز المهاجم، رغم سلبية أدائه مع الفريق، والتي كان أخرها مباراة الأهلي والزمالك في القمة 120 التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

مروان محسن أثار غضب الجماهير بعد تعامله بسلبية مع إحدى الكرات الخطيرة التي مررها له أليو بادجي زميله بالفريق خلال المباراة، وكادت أن تجعله في وضعية الانفراد بالمرمى، قبل أن يتركها تمر بجانبه بغرابة شديدة بسبب اعتقاده بأنه كان في وضعية تسلل.

أخطاء مروان المتكررة جعلت جماهير الأهلي تعيد فتح ملف رحيل أزارو، والذي قرر رينية فايلر استبعاده من التشكيل في وقت سابق لمنح الفرصة لمروان، مما أثار غضب المغربي وساءت العلاقة بين الطرفين ليقرر فايلر إخراج اللاعب من حساباته الفنية تماماً، ويتم إعارته إلى الدوري السعودي، قبل أن تنتهي مع أزمة كورونا ويصبح اللاعب بلا نادي حتى فتح القيد من جديد.



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لكن ماذا رأى فايلر في مروان محسن ليفضل الاعتماد عليه دون منح الفرصة لوليد أزارو؟، بقي هذا السؤال الشغل الشاغل لجماهير الكرة، خاصة وأن أزارو كان فعالاً بشكل أكبر على المرمى رغم إهداره للعديد من الفرص أيضاً إلا أنه سجل الكثير من الأهداف.

في الموسم الجاري، شارك مروان محسن مع الأهلي في 20 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم صاحب الـ 31 عاماً، 4 أهداف وصنع هدفين، بينما منض انضمامه إلى الأهلي في صيف 2016، شارك مع الأهلي في 70 مباراة، سجل 17 هدفاً وصنع 6 أخرين، مع الآخذ في الاعتبار غيابه لمودة موسم تقريباً بعد إصابته بالصليبي مع المنتخب في أمم أفريقيا 2017.



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أما وليد أزارو فانضمإلى الأهلي في صيف 2017، قادماً من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ورغم الانتقادات التي واجهها في بداية مسيرته مع الأهلي بسبب إهدار الفرص السهلة، استطاع أن يحول الأراء بعد فترة وجيزة إلى اشادات واسعة، ليتوج بجائزة هداف الدوري العام عن موسم 2018، وخلال النصف الأول من الموسم الجاري شارك أزارو مع الأهلي في 11 مباراة بجميع البطولات سجل 4 أهداف وصنع هدف، وإجمالاً شارك المغربي في 89 مباراة سجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.