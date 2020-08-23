"الشباب والرياضة": مركز تأهيل للالتحاق بالكليات العسكرية بمركز شباب الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقيم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي مركزاً للتأهيل والإعداد البدني لطلاب الثانوية العامة الراغبين الالتحاق بالكليات الحربية والشرطة، وذلك بمركز شباب الجزيرة بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني.
ومن المقرر أن تبدأ التدريبات يوم الاربعاء المقبل بدءاً من الساعة الثامنه صباحاً بمركز شباب الجزيرة بأسعار رمزية، وخصصت وزارة الشباب والرياضة رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عليها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب.
وتقام التدريبيات وفقاً للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظاً على سلامة وصحة الشباب المستفيدين من المركز.
يأتى ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في دعم الطلاب وتوفير ما يرغبونه من خدمات، ومنها إقامة مركز للتأهيل البدني يقدم خدمة على أفضل مستوى في ظل الظروف الراهنة، ويعمل على رفع اللياقة البدنية وتدريب المشاركين على قفزة الثقة؛ استعداداً لاختبارات الكليات العسكرية.
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