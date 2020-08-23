شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. المانيا تطلب تجنيس مختار حسين صديق لهاليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مختار حسين هو بطل رفع الأثقال وزميل خضر التونى، استطاع أن يثبت نفسه فى مجالى الفن والرياضة ، مارس رفع الأثقال ، وشارك فى أوليمبياد برلين 1936، ثم اتجه إلى الفن .

شارك مختار حسين في أكثر من 40 فيلما بالسينما منها شجر الدر، و العيش و الملح ، وبابا عريس ، و فرجت ، و المليونير .

.بعد مشاركته فى أوليمبياد برلين طلبت ألمانيا تجنيسه هو وخضر التونى ، نظرا لتفوقهما على أبطال العالم خلال المنافسات، إل اأنهما رفضا التجنيس ، وكانت بداياته فى اللعبة عام 1925، انضم إلى أحد الأندية وظل بها عدة سنوات ثم انتقل إلى الأهلى ، وحصد عدة بطولات مع القلعة الحمراء ، منها بطولة القطر المصرى، وشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية بأمستردام 1928 وحقق المركز السابع ، كما يٌعد أول مصرى يحرز ذهبية ببطولة أوروبا عام 1931، وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم.

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تولى مختار حسين تدريب عدة منتخبات، مثل السويد، ولبنان، ومصر، بالإضافة إلى تدريب أبطالا كثيرين فى الفن أبرزهم رشدى أباظة، وأحمد رمزى.

قبل انضمامه إلى النادى الاهلى كان يلعب في أحد الأندية ، وبعد شهرته في اللعبة ، قام بشراء النادى و غير اسمه وسماه نادى مختار حسين لرفع الاثقال ، وفى السنوات الاخيرة تحول الى مخزن سيارات .

وتوفى مختار حسين بطل رفع الاثقال و الفنان ، عام 1966 تاركا اعمالا كثيرة على المستوى الفني ، و إنجازات على المستوى الرياضى