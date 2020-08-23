وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لمروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مروان محسن، مهاجم الفريق فقد أهم داعم له مؤخرا وهو الجمهور، لذلك من الأفضل له البحث عن خوض تجربة خارج الأهلي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الله يكون في عون مروان حاليا فهو فقد أكبر داعم له وهو جمهور الأهلي، وأنصحه بترك الأهلي والذهاب إلى اي فريق أخر للمشاركة وإظهار قداته من جديد".

وأضاف، أن الكرة التي يتحدث عنها الجميع في مباراة القمة الأخيرة بالتأكيد كانت خطأ من مروان محسن، لكن بشكل عام فهو كان مؤثر منذ دخوله لتشكيل الأهلي.

Advertisements

وأوضح، أن الفترة المقبلة سيواجه مروان صعوبة في المشاركة مع الأهلي، مع اعتماد المدرب رينيه فايلر على بادجي وقرب عودة المهاجم المغربي وليد أزارو.

وأشار إلى أن الأهلي خسر مواجهة القمة أمام الزمالك، بعدما دخل فاير بتشكيل خاطيء من البداية ولذلك غابت شخصية الأهلي عن اللقاء.

وأتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته:" رد فعل جمهور الأهلي بعد الخسارة أمر طبيعي، لكن دائم الأهلي لا يحاسب بالقطعة، وكارتيرون أدار المباراة بشكل جيد وتعلم من الأخطاء التي ارتكبها في المباريات السابقة".