بعد اصطدامه بعبد الشافي.. هل يلتحق وليد سليمان بلقاء الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لاعب الفريق وليد سليمان تعرض للإصابة بتمزق في الترقوة بعد اصطدامه بلاعب الزمالك محمد عبد الشافي.

وأفاد المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، أن وليد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة تحت الترقوة.

وكان وليد سليمان اصطدم بمحمد عبد الشافي خلال مباراة القمة بين الزمالك والأهلي الأمر الذي جعل ظهير أيسر الزمالك يغادر اللقاء بسبب الإصابة.

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وتعرض عبد الشافي لكسر في الترقوة الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل 8 أسابيع.

واستطاع الزمالك أن يحقق الفوز بالقمة في لقاء حسمه الأبيض لصالح بنتيجة (3-1) ليتعرض الأهلي للخسارة الأولى في الدوري بعد مرور 20 جولة من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري، في المقابل يواجه الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الخميس.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة، في المقابل يتواجد الزمالك ثانيًا برصيد 42 نقطة.