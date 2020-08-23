بعد إصابة القمة.. وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

حرص وليد سليمان لاعب نادي الأهلي، على زيارة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في المستشفى الذي قام بإجراء جراحة تثبيت عظمة الترقوة به، بعد إصابته في مباراة القمة بين الفريقين، أمس الأحد.

وكان عبد الشافي قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي نتيجة تدخل مع وليد سليمان، حيث خرج من ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة من اللقاء متأثرًا بالإصابة.

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وقام سليمان بزياة عبد الشافي للشد من أزره بعد الإصابة التي تعرض لها أمس والتي سيغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب.

وحقق الزمالك فوزا أمس على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة 120 والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.