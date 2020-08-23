الخطيب يجتمع بلاعبي ومدرب الأهلي داخل غرفة خلع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على فريق الكرة الأول، اجتماعا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة أمام الزمالك، أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وطالب رئيس الأهلي اللاعبين بمحو الهزيمة تماما، والتركيز فيما هو قادم، خاصة أن الفريق لديه مباراتان مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ورغم هزيمة القمة، فلا يزال الأهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة وخلفه الزمالك صاحب الـ42 نقطة.