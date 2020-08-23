الحرس يتعادل مع الإسماعيلي 2-2 في مباراة ضربات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مباراة حرس الحدود والإسماعيلي ضمن الأسبوع الـ21 لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية.

ورفع الحرس رصيده لـ23 نقطة ليرتقي للمركز العاشر، متجاوزا المقاصة بفارق الأهداف، فيما رفع الإسماعيلي رصيده لـ 24 نقطة، في المركز التاسع.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد مجدي، ومجدي الجمال، ومحمد هاشم، وأحمد أيمن، وأسامة إبراهيم، وعماد حمدي، وعمر الوحش، وأحمد مدبولي، وباكيتا سيلفا، ومدحت فقوسة، ومحمد حمدي.

تفاصيل المباراة:

نجح حرس الحدود في التقدم بالدقيقة 29 عن طريق مصطفى جمال من ضربة جزاء.

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واستطاع الإسماعيلي إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق عماد حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نال حرس الحدود ضربة جزاء ثانية، في دقيقة 49، لم ينجح مصطفى جمال قائد الفريق في استغلالها لإضافة الهدف الثاني.

بعدها نال الإسماعيلي ضربة جزاء، سددها عمر الوحش بطريقة رائعة لينجح في إضافة الهدف الثاني للإسماعيلي.

استمرت إثارة المباراة في الدقيقة 68، ليحتسب إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لحرس الحدود، قبل أن يلغيها "الفار"، ليستمر تقدم الإسماعيلي.

واعترض لاعبو حرس الحدود بعد لمس مدافع الإسماعيلي للكرة بيده، ليلجأ الحكم إبراهيم نور الدين للفيديو، ويحتسب ضربة الجزاء الرابعة في المباراة، ليسجلها جريندو مضيفا الهدف الثاني والتعادل لفريقه في الدقيقة 75.

واستمرت المباراة بنفس النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.