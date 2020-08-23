تونالي أولى صفقات الإنتر الضخمة في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن أن نادي الإنتر نجح في حسم صفقة ضم لاعب وسط بريشيا ساندرو تونالي، مقابل 35 مليون يورو، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الإنتر نجحت في إتمام الصفقة وسيتم توقيع العقود خلال الأسبوع المقبل، حيث سيعود ساندرو تونالي من عطلته الصيفية للتوقيع، وسوف يعود للاجتماع مع زميله السابق نيكولو باريلا.

لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا تألق هذا الموسم رفقة بريشيا في الدوري الإيطالي، رغم هبوط فريقه بنهاية الموسم، لكنه قدم أداء مميزا لينضم للمنتخب الإيطالي ويشارك في ثلاث مباريات دولية.

ولم يتحدد مستقبل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي، حيث من المتظر أن يعقد اجتماعا مع إدارة النادي يوم الثلاثاء، وسط توارد أنباء عن اقترابه عن الرحيل قبل بداية الموسم الجديد.

وأصبح ماكسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، هو المرشح الأقوى لخلافة كونتي في الإنتر، ولكن النيراتزوري يركزون الآن على سوق الانتقالات الصيفي لتدعيم الفريق.

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