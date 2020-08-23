رسميًا: لوس أنجلوس جالاكسي يتعاقد مع نجل الأسطورة كلينسمان

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي اليوم الأحد، تعاقده بصفة رسمية مع جوناثان كلينسمان، نجل أسطورة كرة القدم الألمانية السابق يورجن كلينسمان.

جوناثان (23 عامًا) اختار اللعب بمركز حراسة المرمى على غير والده، ويمتلك خبرات في الملاعب الأوروبية مع أندية هيرتا برلين الألماني وسانت جالين السويسري.

وفد الحارس العملاق (194 سم) إلى لوس أنجلوس جالاكسي قادمًا من سانت جالين في صفقة انتقال حر، وقال عنه مدرب النادي الأمريكي باروس شيلتوتو إنه “حارس موهوب ولديه خبرات عديدة”.

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مثّل جوناثان -المولود في مدينة ميونيخ- المنتخب الأمريكي في جميع الفئات العمرية بواقع 32 مباراة، ولا يزال ينتظر فرصة للانضمام إلى المنتخب الأول.

ولم تنجح محاولات اللاعب في التسجيل بنادي بايرن ميونيخ عام 2009، ليتجه إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويبدأ مسيرته المهنية من هناك.

إذ لعب لفائدة أكاديميات باتيادوريس وإيرفين سترايكرز وبييريكيلي، قبل أن أن يلتقطه هيرتا برلين عام 2017 ومنه إلى سانت جالين عام 2019 وجميعها كانت صفقات مجانية.

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