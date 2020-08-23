أتلتيكو مدريد يُعوض رحيل أنتونيو آدان من الدوري الكرواتي

ودع الحارس الإسباني لنادي أتليتكو مدريد “أنتونيو آدان” نادي العاصمة الاسبانية خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2020.

وقضى ” أنتونيو آدان” الموسمين الماضيين على مقاعد البدلاء نظراً للمستويات الكبيرة التي يقدمها السلوفيني “يان أوبلاك“، لدرجة أنه لم يشارك في أكثر من مباراة واحدة بالدوري الاسباني أمام ريال سوسيداد بالجولة الرابعة، ومثيلتها في كأس ملك اسبانيا أمام نادي ليونيسا.

ووقع حارس مرمى ريال مدريد وريال بيتيس السابق مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على عقد يمتد لغاية 30 من يونيو عام 2022 في صفقة انتقال حر بعد شهر من فتح الميركاتو الصيفي 2020.

في نفس السياق تعاقد أتليتكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع حارس مرمى بديل لأنتونيو آدان، وهو الكرواتي صاحب الـ 24 عامًا “إيفو جربيتش” بعقد يمتد لأربعة أعوام قادماً من نادي “لوكوموتيفا زغرب” الكرواتي.

وتحدث ” إيفو جربيتش ” بعد توقيع العقد وقال: “الانتقال من كرواتيا إلى إسبانيا خطوة كبيرة في مسيرتي. لقد كان حلمًا بالنسبة لي التواجد مع أفضل الفرق في العالم”.