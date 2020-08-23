رسمياً | ميلان يُعير حارس مرماه الشاب في أول اعارات الميركاتو الصيفي

أعلنت إدارة ميلان إعارة حارس المرمى اليافع “أليساندرو بليزاري” هذا الأسبوع إلى نادي “ريجينا” الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالية “سيري ب” حتى نهاية موسم 2021/2020.

وشهدت تدريبات ميلان التحضيرية للموسم الجديد ظهور أليساندرو بليزاري بعد عودته من إعارة جيدة قضاها رفقة نادي “ليفورنو” الممارس بدوري الدرجة الثانية الايطالية، إلا أنه لم يستمر طويلاً وتقرر إعارته للمرة الثالثة على التوالي.

ويُعد أليساندرو بليزاري أول لاعب يُعار من نادي ميلان خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعدما قامت إدارة النادي ببيع 4 لاعبين في مقدمتهم صانع الألعاب الإسباني “سوسو” إلى إشبيلية، وريكاردو رودريجيز إلى تورينو، وماتيو سونسين وإيمانويل توراسي.

Advertisements

وشارك أليساندرو بليزاري خلال الموسم الماضي 2019/2020 في 21 مباراة من 68 ممكنة مع ليفورنو حافظ خلالهم على نظافة شباكه في مناسبتين فقط وتلقت شباكه 40 هدفًا.

وسبق للميلان أن قام بإعارة أليساندرو بليزاري إلى نادي “تيرنانا ” الممارس في دوري الدرجة الثالثة بإيطاليا خلال الميركاتو الصيفي 2017.

تجدر الإشارة إلى أن أليساندرو بليزاري حارس دولي إيطالي مع منتخب بلاده تحت 20 عامًا، سبق له المشاركة في ست مباريات دولية.