رياضة | تريزيجيه يبدأ استعدادت الموسم الجديد مع أستون فيلا فى ويلز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يبدأ استعدادت الموسم الجديد مع أستون فيلا فى ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه استعادتهما مع نادى أستون فيلا الإنجليزي للموسم الكروي الجديد فى معسكر تحضيري بدولة ويلز.

ومن المقرر أن يواجه استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه العديد من المواجهات الودية استعدادا لبداية الموسم الكروي الجديد فى انجلترا.

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وينطلق الموسم الكروي الجديد فى انجلترا يوم 13 من الشهر المقبل كما أعلنت رابطة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويواجه نادى أستون فيلا نظيره مانسشتر سيتي فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الشهر المقبل على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

