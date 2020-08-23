رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الخسارة الأولى له في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام الزمالك أمس السبت على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر المسابقة المحلية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تغلب على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قمة بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 56 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الزمالك أقرب الملاحقين.