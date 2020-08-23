رياضة | موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ عدة أيام رسميا مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فريقين من مصر وفريقين من المغرب وهم الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.

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وستكون مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كل من فريق الأهلي والوداد في لقاء وفريق الزمالك والرجاء في اللقاء الثاني.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي في يوم 25 سبتمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الرجاء في المغرب.

بينما ستقام مبارة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي في يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب الزمالك في القاهرة.