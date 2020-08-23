رياضة | مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النادي الأهلي لهزيمة قاسية أمام فريق الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحل فريق الأهلي في الصدارة برصيد 56 نقطة.

وكانت تلك هى الهزيمة الأولى للنادي الاهلي في الدوري هذا الموسم بعد مرور 21 أسبوع على انطلاق البطولة، وتأتي المباريات المتبقية للنادي الأهلي كالتالي :-

1- الأهلي والجونة، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس، الجولة 22.

2- الأهلي والمصري، يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، الجولة 23.

3- الأهلي ووادي دجلة، يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 24.

4-حرس الحدود والأهلي، يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 25.

5- الأهلي أمام طلائع الجيش، لم يحدد موعدها

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6- الأهلي وبيراميدز، لم يحدد موعدها

7- الأهلي وانبي، لم يحدد موعدها

8- الأهلي والمقاولون العرب، لم يحدد موعدها

9- الأهلي وطنطا، لم يحدد موعدها

10- نادي مصر والأهلي، لم يحدد موعدها

11- الاتحاد السكندري والأهلي، لم يحدد موعدها

12- الإسماعيلي والأهلي، لم يحدد موعدها

13- مصر المقاصة والأهلي، لم يحدد موعدها