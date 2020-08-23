رياضة | مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة في خطر شديد، بعد أرتباطه التام بمستقبل جوزيب ماريا بارتوميو في رئاسة البيت الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن تعاقدة مع المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً على هامش الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وفي مفاجأة مدوية أكد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة نادي برشلونة، أنه سيقيل رونالد كومان من منصب المدير الفني فور وصوله لرئاسة النادي الكتالوني، بغض النظر عن نتائجه وإنجازاته.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا " قال فونت " إدارة بارتوميو تهرب من الازمات الاقتصادية والمؤسسية بتغيير المدرب، وهو ليس حل فعال لتفاقم الأزمان داخل برشلونة".

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واضاف " علينا أن نشكر كومان، فهو أسطورة للنادي، اتمني له كامل التوفيق لتحمل تلك المسؤولية الصعبة، خلال تلك الظروف التي يمر بها النادي".

واردف " حتي أن فاز كومان بالثلاثة الموسم المقبل، لن يكون مدربي، وهذا قرار نهائى".

واختتم " سوف اتم التعاقد مع تشافي هيرنانديز، لخلافة كومان، عليه أن يعرف أنه ليس لديه دور تحت قيادتي".

يذكر أن نادي برشلونة قد تعاقد مع رونالد كومان لمده موسمين وذلك بعد إقالة كيكي سيتين بسبب سوء النتائج.