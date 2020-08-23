رياضة | تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد رغب في استمرار البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق المعار إلى بايرن ميونخ الألماني مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو يلعب حاليًا مع بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وسيعود عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرازيلي لم يحسم مستقبله حتى الآن سواء بالاستمرار مع برشلونة أو الرحيل ولكن يبدو أن رونالد كومان يرغب في الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رونالد كومان سيتابع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني للوقوف على مستوى كوتينيو ومدى تطور آداؤه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه عقب نهاية المباراة سيتصل كومان بالبرازيلي كوتينيو لمعرفة قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن برشلونة.

وعلى نفس الجانب، نوهت صحيفة سبورت الإسبانية أن رونالد كومان يرغب في استمرار كوتينيو معه، حيث سيعتمد عليه بصورة أساسية بعد اقتراب رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال بالإضافة إلى رحيل البرازيلي أرتور ميلو في الصيف الحالي.