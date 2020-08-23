رياضة | المقاولون يفسد مخطط السماسرة لخطف خليفة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يفسد مخطط السماسرة لخطف خليفة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح في تمديد عقد الناشئ يوسف حسن لمده ثلاثة مواسم والذي كان مقرر انتهاءه في نهاية الموسم القادم .

وهو الأمر الذي كان يجعله من حقه أن يوقع لأي ناد من الثلاثه أندية الكبري في مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز الذين يرغبون في ضمه في يناير القادم بدون مقابل

وكان للمهندس محمد عادل المشرف العام علي الكره في ذئاب الجبل و تامر النحاس وكيل اللاعب دور كبير في تمديد عقد هداف دوري الجمهورية مواليد ٢٠٠٣هذا الموسم والذي تم تصعيده مؤخرآ مع الفريق الأول خصوصآ بعد المعلومات التي وصلت للثنائي النحاس وعادل بجلسات واتصالات وديه حدثت في الأيام الماضية بين سماسرة غير معتمدين ومسؤولين بثلاثه اندية مصرية كبري.

وتم عرض مبالغ مالية من أحدهم علي اللاعب من أجل الحصول علي توقيعه مبكرآ بشكل سري تمهيدآ للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في فتره الانتقالات الشتويه في يناير القادم استغلالا لإنتهاء عقد اللاعب مع المقاولون العرب في نهايه الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.

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حيث كان ينوي هذا النادي الحصول علي اللاعب بالمجان كما حدث في صفقه احمد علي مهاجم المقاولون السابق نهاية الموسم الماضي .

ومن جانبه ابدي يوسف حسن في تصريحات صحفية عن سعادته بتمديد عقده مع ذئاب الجبل كاشفآ عن تلقيه عدد من العروض الاوربية والخليجية والمحلية عن طريق وكيله تامر النحاس والذي كان له دور كبير في إقناعه بتمديد عقده مع المقاولون حتي لايرحل عن ناديه بالمجان كما كان مخطط .

مشيرآ إلي أنه اتفق مع المهندس محمد عادل في حضور وكيله وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول أن اولويته في اللعب هي اوربا وليس اي نادي في مصر في الموسم القادم .

الجدير بالذكر أن يوسف حسن قد تعرض لاصابة في كاحل قدمه خلال مشاركته في مباراه فريقه امام الانتاج الحربي في الدوري العام وتم اجراء عمليه جراحيه بقدمه ومن المقرر فك الجبس الخاص مطلع الشهر القادم.