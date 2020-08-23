شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: الزمالك ينهي سلسلة اللاهزيمة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الضوء على القمة 120 بالدوري المصري والتى حسمها الزمالك على حساب الأهلى بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع «تويتر» صورة لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وصاحب الهدف الأول في المباراة وعلق قائلًا: «أنهى أصحاب الأرض سلسلة اللاهزيمة للمارد الأحمر ليضمن الزمالك فوزًا مهمًا في رحلة ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا».

وأضاف حساب الكاف: «يواجه الأهلي الوداد فيما يواجه الزمالك الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل».