شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: الزمالك ينهي سلسلة اللاهزيمة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الضوء على القمة 120 بالدوري المصري والتى حسمها الزمالك على حساب الأهلى بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز.
ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع «تويتر» صورة لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وصاحب الهدف الأول في المباراة وعلق قائلًا: «أنهى أصحاب الأرض سلسلة اللاهزيمة للمارد الأحمر ليضمن الزمالك فوزًا مهمًا في رحلة ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا».
وأضاف حساب الكاف: «يواجه الأهلي الوداد فيما يواجه الزمالك الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل».
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