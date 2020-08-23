شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل بين «الخطيب» و«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق في غضون الأيام القليلة المقبلة لمعرفة أسباب الخسارة الثقيلة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في الدورى.

كما يرغب «الخطيب» في مناقشة عدة أمور فنية خاصة بمباراة القمة بجانب كيفية الخروج من هذا المطب قبل دخول منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التي سيخوض فيها الفريق مباراة قوية مع الوداد المغربى.

وفجرت هزيمة الأهلى من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى بركان الغضب في القلعة الحمراء ضد فريق الكرة.