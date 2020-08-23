شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الجونة عقب إيقاف «هاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة أحمد فتحي للمشاركة أساسيًا في مباراة الجونة المقبلة بعد جلوسه احتياطيًا أمام الزمالك ومشاركته في الشوط الثاني.

وجاء قرار المدير الفني السويسري بعودة «فتحي»، بعد حصول محمد هاني على إنذار ثالث أمام الزمالك، في مباراة القمة التي خسرها المارد الأحمر أمام الأبيض، بنتيجة 3/1.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري العام.