شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامز: تعدد الانسحابات من «أمريكا المفتوحة» لن يُفقدها بريقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتقد نجمة التنس الأمريكية المخضرمة، سيرينا وليامز، أن انسحاب عدد من كبار اللاعبات من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب فيروس كورونا لن يكون له تأثير على سعيها للفوز باللقب الكبير رقم 24 فى مسيرتها ومعادلة الرقم القياسى العالمى.

وانسحبت 6 لاعبات من قائمة المُصنَّفات العشر الأوليات عالميًا، بما فى ذلك حاملة اللقب، الكندية بيانكا أندريسكو، والمُصنَّفة الأولى عالميًا، الأسترالية آشلى بارتى، من البطولة التى ستُقام ما بين 31 أغسطس الجارى و13 سبتمبر المقبل، ما يُعزِّز فرصة «سيرينا» فى الفوز بلقب البطولة، للمرة الأولى منذ 2014.

وقالت «سيرينا»، الفائزة بلقب البطولة 6 مرات: «تبقى هذه بطولة تنس يتم التنافس عليها أيًا كان الوضع.. أعتقد أن هذا العام بكامله غير عادى لأنه وضع غير مسبوق».

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وأضافت: «أعتقد أننا نعيش درسًا فى تاريخ المستقبل لأن الوضع فريد من نوعه.. وإذا ما حقق شخص ما الفوز فإنه سيكون سعيدًا بهذا الإنجاز فى هذه الظروف الغريبة، فى ظل غياب الجمهور، وسيكون سعيدًا بتجاوز تأثيرات الظروف. ربما يكون هذا بمثابة اختبار ذهنى أكثر من أى شىء آخر».

وأوضحت «سيرينا»، التى عانت بعض المشكلات الصحية، أنها شعرت بالقلق عند السفر إلى نيويورك، وهى تقيم فى منزل مستأجر، وليس فى الفندق الرسمى للاعبى ولاعبات البطولة، كإجراء احترازى خوفًا من العدوى.

وختمت: «لدىَّ مشكلات صحية، وأسعى لتجنب التعرض لأى عدوى. قررت عدم الإقامة فى الفندق لأننى أعانى مشكلات فى الرئة، ولذا قررت عدم المخاطرة.. أحتاج التركيز على الأداء».