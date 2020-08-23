شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتى» يثير قلق جماهير إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار أنطونيو كونتى، المدير الفنى لنادى إنتر ميلان الإيطالى، التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الإيطالى، بعد خسارته نهائى الدورى الأوروبى. وخسر نادى إنتر ميلان من نظيره إشبيلية الإسبانى، فى نهائى الدورى الأوروبى، الجمعة الماضى، بنتيجة 3- 2.

وقال «كونتى»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «المباراة كانت صعبة ومتوازنة، وفى الشوط الثانى كان لدينا أكثر من فرصة قادرة على حسم الفوز. إشبيلية فريق مجهز لخوض مثل هذه النهائيات، ولعبنا بصورة جيدة للغاية، ولكنهم يمتلكون الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه المباراة».

وعن مستقبله مع النادى، رد «كونتى»: «يجب علينا العودة إلى ميلانو، وسنحصل على عطلة لمدة يومين أو ثلاثة، بعد ذلك سنعقد اجتماعات وندرس ما حدث على مدار الموسم، وسنحاول بكل موضوعية التخطيط لمستقبل الإنتر سواء فى وجودى أو غيابى».

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وأضاف: «لقد كان موسمًا قاسيًا، من الصواب أن نرتاح، ثم نحلل الموقف، ونتخذ القرار الأمثل من أجل مصلحة الإنتر، بالنسبة لى كان تدريب الإنتر رائعًا، وأشكر المؤسسة على ذلك. إن كان يتوجب علىَّ قول شىء ما، فالأمر استحق العناء، سأظل مُمْتَنًّا للنادى دائمًا على ذلك».

وتابع المدير الفنى للإنتر: «لقد كانت تجربة خيالية بالنسبة لى، إنها تعنى أننى مُمْتَنّ لحصولى على الفرصة، وأعتقد أننى قدمت الكثير ونِلْت الكثير أيضًا، سعيد للغاية، ليس هناك أى أحقاد، الأمر مسألة وجهة نظر».

وقال: «يجب أن أحدد ما إذا كانت الأولوية لكرة القدم أم العائلة لأنه إذا كانت المواقف تؤثر على العائلة، فالأمر ليس جيدًا على الإطلاق».