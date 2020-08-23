شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البايرن يرشح «ليفاندوفسكى» لجائزة أفضل لاعب فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لوتار ماتيوس، نجم المنتخب الألمانى الأسبق «المانشافت»، عن اعتقاده بأن روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم نادى بايرن ميونخ الألمانى، «المرشح الأوفر حظًا بشكل واضح» لاختياره من قِبَل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وفى تصريحات لصحيفة «دى فيلت» الألمانية، قال «ماتيوس»، صاحب العدد القياسى من المشاركات مع «المانشافت»: «ببساطة كان هذا العام هو عام روبرت ليفاندوفسكى، ولهذا فليس هناك شك بالنسبة لى في أنه سيكون هو (الفائز بالجائزة)».

ونوه «ماتيوس» إلى أن «ليفاندوفسكى» أظهر أداء قويًا بشكل ثابت طوال هذا الموسم، وقال إن «ليفاندوفسكى» لديه ميزة على «نيمار»، تتمثل في أن الدورى الألمانى، على العكس من الدورى الفرنسى، تم لعبه حتى آخر مباراة، وأن أداء «ليفاندوفسكى» كان مقنعًا بإحرازه 34 هدفًا، كما أحرز اللاعب البولندى 15 هدفًا في تسع مباريات في بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأوضح «ماتيوس»، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 1991: «بالنسبة لى ليس هناك لاعب أفضل من (ليفاندوفسكى) طوال العام».

وبسبب جائحة كورونا، أصبح من غير الواضح متى سيمنح «فيفا» جائزة أفضل لاعب في العالم، إذ إنه تم إلغاء الحفل الذي كان مقررًا لهذا الغرض بالأساس في العاصمة الإسبانية مدريد في الحادى والعشرين من سبتمبر المقبل.

وصرح متحدث باسم «فيفا»، نهاية يوليو الماضى، بأن الاتحاد الدولى يدرس «خيارات مختلفة للشكل الذي يمكن أن نقيم به الحفل».

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الرياضية الفرنسية قد تخلت، لأول مرة في تاريخها منذ عام 1956، عن منح جائزة «الكرة الذهبية» لهذا العام بسبب جائحة كورونا.

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وتجدر الإشارة إلى أن «فرانس فوتبول» كانت قد عادت إلى منح جائزة الكرة الذهبية بمفردها منذ عام 2016 بعد فض المشاركة مع «فيفا»، حيث صار الاتحاد الدولى لكرة القدم منذ ذلك التاريخ يختار أفضل لاعب في العالم بمفرده، كما كان يفعل قبل الشراكة مع المجلة في عام 2010.