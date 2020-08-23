شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: مدحت شلبي تهكم على حارس الزمالك «آه يا رجلى آه يا رأسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تقرير متابعة ورصد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، اتسمت مباراة القمة بأجواء احتفالية وروح رياضية وودية انعكست على أداء القنوات الرياضية التي تابعت المباراة، سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة أو بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة، وفيما يلي تقرير عن أداء هذه القنوات:

أولاً- قناة الأهلى:

اتسم التحليل الذي قدمه الكابتن أيمن شوقى وضيوفه الكابتن حلمى طولان والكابتن محمد يوسف والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل مصطفى

بالحيادية والاحترام المتبادل والنقاش في إجراءات المباراة. ولم يتم رصد أي مخالفات طبقاً للمعايير والأكواد المتبعة والمقررة لضبط أداء، التعليق الرياضى والتحليل على المباريات.

ثانياً- قناة الزمالك:

اتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأى ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة.

أما قناة أون تايم سبورت، فاتسم الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والزمالك على قناة «on time sport» تقديم الكابتن سيف زاهر واستضافة والكباتن إيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروى.. وإن كان بعد نهاية المبارة كانت هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمى التي اشتملت على إظهار بعض الأخطاء، لكن دون توجيه إساءة للحكام وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية.

وفيما يلى ما ورد من مخالفات على لسان المعلق الصوتى للمباراة الكابتن مدحت شلبى:

المخالفة: تهكم وسخرية عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلى آه يا رأسى آل يعنى بيهّبط الفرقة الثانية... فيلم عربى هابط من أفلام الأبيض والأسود.

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وبشكل عام خلا التعليق على المباراة في القنوات الثلاث محل الرصد من، واستخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، واتسم بالحياد والموضوعية النسبيتين، ماعدا استخدام كابتن مدحت شلبى لبعض الألفاظ غير المناسبة.