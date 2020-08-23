شكرا لقرائتكم المقاولون يفسد مخطط خطف خليفة محمد صلاح بالمجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح في تمديد عقد الناشئ يوسف حسن لمده ثلاثة مواسم والذي كان مقرر انتهاءه في نهاية الموسم القادم وهو الأمر الذي كان يجعل من حقه أن يوقع لأي نادى يرغب في ضمه خلال شهر يناير القادم بدون مقابل.

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وبعد جلسات جمعت المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره في المقاولون العرب وتامر النحاس وكيل اللاعب تم تمديد عقد اللاعب الذي تم تصعيده مؤخرا مع الفريق الأول خصوصا بعد دخول اللاعب دائرة اهتمام أكتر من نادي لتألقه الملفت مما هدد برحيله مجانا عقب نهاية عقده.



يوسف حسن خليفة محمد صلاح (3)

ومن جانبه أبدي يوسف حسن في تصريحات خاصه لـ"الخليج 365" سعادته بتمديد عقده مع المقاولون كاشفا عن تلقيه عدد من العروض الأوروبية والخليجية والمحلية عن طريق وكيله مشيرآ إلي أنه اتفق مع مسئولي ذئاب الجبل أن اولويته في اللعب هي أوروبا وليس أي نادي في مصر في الموسم القادم.



يوسف حسن خليفة محمد صلاح (2)

الجدير بالذكر أن يوسف حسن قد تعرض لأصابه في كاحل قدمه خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري وتم اجراء عمليه جراحيه بقدمه ومن المقرر فك الجبس الخاص مطلع الشهر القادم.