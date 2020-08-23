شكرا لقرائتكم القمة 120.. 9 آلاف دولار " يومية " حكام لقاء الزمالك و الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل طاقم الحكام الكرواتي الذى الذى أدار قمة الزمالك والأهلي فى الدوري المصري التى أقيمت مساء أمس وشهدت فوز الزمالك 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري ، على 9 آلاف دولار كبدلات يومية للحكام الـ6 طبقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.

تنص لائحة الاتحاد الدولي على صرف 500 دولار يوميا لحكم الساحة و 350 دولار للحكم المساعد ، بناء على لائحة الاتحاد الدولي – فيفا- ، وتم صرف مبلغ 2000 دولار للحكم إيفان بيبك حكم الساحة و 7000 آلاف دولار لحكام الساحة الخمسة فى 4 أيام ، وذلك بخلاف تذاكر الطيران و الإقامة والتنقلات.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تقرير الحكم الكرواتي ايفان بيبك، الذى أدار قمة الزمالك والأهلي فى الدوري المصري التى أقيمت مساء أمس وشهدت فوز الزمالك 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري، لم يتطرق لأى خروج عن النص من قبل أى من الفريقين.

وقال مسئولو الجبلاية إن طاقم الحكام الكرواتى غادر القاهرة فجر اليوم الأحد عائدين إلى بلدهم، وتم توجيه الشكر لهم بعد خروج المباراة لبر الأمان.

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وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير حكام القمة تم تسليمه اليوم إلى لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد ولم يتم ذكر فيها أى أحداث خارجة عن اللقاء، وما ذكر فقط هو الإنذارات التى حصل عليها اللاعبون أمس.

وفى سياق مغاير، رفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال مصدر فى الاهلى إن إدارة النادى، سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط، تعترف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الإدارة ستحاول علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.