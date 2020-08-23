شكرا لقرائتكم عماد حمدى يتعادل للإسماعيلى أمام الحرس فى نهاية الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإسماعيلى في تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله امام حرس الحدود مع نهاية الشوط الأول عن طريق عماد حمدى مدافع وسط الفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 1/1 في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

كان حرس الحدود تقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء احرزها مصطفى جمال " المتخصص " وهداف الفريق .

ونجح لاعبو الحدود في السيطرة على مجريات المباراة من بدايتها وظهر عليهم الرغبة في مواصلة الإنتصارات للإبتعاد رويدا رويدا عن منطقة الهبوط بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق في الجولة الماضية خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ .

Advertisements

يستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.