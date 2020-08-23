هاشتاج #احنا_بتوع_الأوتوبيس يتصدر تويتر.. وجماهير الزمالك: "شوفتوا لما الأتوبيس وصل حصل إيه"

تصدر هاشتاج #احنا_بتوع_الأوتوبيس موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد مباراة القمة 120 التي حقق فيها الزمالك فوزًا مستحق 3-1 على نظيرة النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة أمس السبت.

وسخرت جماهير الأهلي قبل المباراة من تكرار عدم ذهاب أتوبيس الزمالك الى ملعب المبارة كما حدث في مباراة الدور الأول من الدوري المصري.

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وعلقت جماهير الزمالك قائلة :" اخنا بتوع الأوتبيس شوفتوا لما الأتوبيس وصل حصل ايه".