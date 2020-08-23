رياضة | أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم امس السبت هزيمة ثقيلة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري والتي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحرص الخطيب في أول رد فعل بعد الهزيمة من الزمالك على الاجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ولاعبي الفريق.

وجاءت جلسة الخطيب مع فايلر ولاعبي الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم الاحد عقب خسارة القمة يوم أمس السبت من الزمالك.

ومن المتوقع أن يناقش الخطيب مع الجهاز الفني أسباب الهزيمة ومطالبة الفريق بضرورة التركيز في الفترة القادمة في محاولة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لاسعاد الجماهير.