رياضة | آرسنال يضحي بـ"النني" لضم نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يضحي بـ"النني" لضم نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق آرسنال الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم فريق بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي.

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وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن أرسنال يرغب فى ضم تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم أن اللاعب على رادار ليفربول منذ بداية الصيف، لكن يبدو أن الأطراف الثلاثة لم تصل إلى اتفاق نهائى حتى الآن.

وتابعت الصحيفة، أن أرسنال انضم إلى الأندية التى ترغب فى ضم تياجو الذى ينوى بايرن التخلص منه هذا الصيف، لافتة إلى أن أرسنال يرغب فى إبرام الصفقة بسعر أقل، عن طريق بيع ثنائى الوسط محمد الننى ولوكاس توريرا.