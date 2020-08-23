رياضة | تشكيل الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لنادي الإسماعيلي ديديه جوميز، عن تشكيل الدراويش لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، في اطار منافسات الجولة 21 من الدوري المصري. ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 23 نقطة. ويأتي تشكيل الإسماعيلي كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: محمد مجدي. في خط الدفاع: محمد مجدي- محمد هاشم- أحمد أيمن- أسامة إبراهيم. في خط الوسط: عماد حمدي- عمر الوحش- أحمد مدبولي- مدحت فقوسة. ف يخط الهجوم: بيكيتي سيلفا- محمد حمدي.

Advertisements