رياضة | حقيقة عرض ريال مدريد لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة عرض ريال مدريد لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رغبة ريال مدريد الإسباني فى التعاقد مع ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وقائد برشلونة خلال الفترة المقبلة.

‏ وكانت تقارير صحفية إسبانية تحدثت خلال الأيام الماضية وعقب خسارة برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا حول رحيل ليونيل ميسي قائد البلوجرانا عقب نهاية الموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد فى التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن حسبما أشارت تقارير أخري أن ذلك صعب للغاية بسبب حب اللاعب لبرشلونة خاصة انه قائد الفريق منذ سنوات.

ويذكر أن كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي أبدوا إهتمامهم بضم ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق بعدما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب يرغب فى الرحيل.