رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع رصيد الثنائي أحمد السيد زيزو ومصطفى محمد لاعبا الزمالك، إلى المركز الخامس والسادس، بجانب صدارة النجم عبد الله السعيد ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع زيزو أحراز هدف الزمالك الأول أمام الأهلي في المباراة، فيما سجل مصطفي محمد الهدف الثاني للزمالك في مرمى الشناوى في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وحقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا عن جدارة على حساب الأهلي في القمة رقم 120، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أبناء ميت عقبه.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومازال يجلس عبد الله السعيد على عرش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.

2- محمد شريف.. 9 أهداف.

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3- سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4- وليد سليمان.. 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

6- مصطفى محمد.. 6 أهداف.

7- حسام حسن.. 6 أهداف

8- حسين الشحات.. 5 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

10- محمود علاء.. 5 أهداف