رياضة | ميسي يصر على الرحيل من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يصر على الرحيل من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مصر على الرحيل عقب نهاية الموسم بعد عدم اقتناعه بحديث الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الجديد معه.

وأفادت إذاعة راك 1 الإسبانية بأنه منذ أيام قال ميسي في حديثه مع مدربه كومان:"أرى نفسي خارج أسوار كامب نو أكثر من داخلها".

وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أنه على الرغم من نفي إدارة برشلونة تواصل ميسي معها من أجل الرحيل إلا أن الأمر يبدو حقيقياً وقد تشهد الأيام المقبلة رحيل البرغوث الأرجنتيني عن البرسا في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رحيل ميسي ليس وليد اللحظة بل كان نتاجاً لخمس سنوات من التخبط الإداري منذ آخر تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى نقطة بأن الرحيل سيكون الخيار المثالي بالنسبة له بعد أن تدمرت علاقته ببارتوميو رئيس النادي ولم يعد يثق بأي كلمة تصدر من الإدارة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي يمتلك عروضاً كثيرة للرحيل. وفي عامه 33، يرى النجم الأرجنتيني أن مستقبله ليس في كامب نو لأكثر من سبب، لعل أهمهم بأنه يرى أن الموسم المقبل سيكون عاماً انتقالياً، الرئيس سيرحل وستكون هناك انتخابات ومدرب سيستغنى عن نصف الفريق وقد لا يستكمل مسيرته بعد انتخاب الرئيس الجديد بالإضافة إلى رحيل أصدقاء النجم الأرجنتيني في الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن برشلونة متمسك بالنجم الأرجنتيني ولن يقوم بالاستغناء عنه إلا بشرط دفع الشرط الجزائي في عقده الذي يقدر بـ 700 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لن يجدد عقده مع برشلونة وقد يرحل بشكل مجاني عقب انتهاء الموسم الجديد لذلك فالحل الذي يرضي جميع الأطراف هو الرحيل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية الصحيفة أن رحيل ميسي سيكون سيئاً من الناحية الرياضية ولكنه في نفس الوقت مثالياً من الناحية الاقتصادية فالبرغوث الأرجنتيني قد يصل سعر بيعه إلى 200 مليون يورو بالإضافة إلى تجنب النادي الكتالوني دفع الراتب الخيالي الذي يتقاضاه وبهذا سيقوم النادي بقفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي بعد أزمة كورونا التي أثرت عليه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي يعتبران من أبرز الأندية المرشحة للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.