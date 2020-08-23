رياضة | موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر لمواجهة نظيره العدالة، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بالدوري، حيث فاز على أبها ثم فريق الوحدة وأخيرًا حقق فوزًا كاسحًا على فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام غريمه التقليدي الهلال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة بعد العودة من توقف النشاط الرياضي.

وعلى الجانب الأخر لا يعيش العدالة أفضل أيامه، بعدما سقط أمام الوحدة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الماضية.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.

وستنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 20 نقطة.