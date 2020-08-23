رياضة | مانشستر سيتي يُقدم عرضا بـ 90 مليون يورو للتعاقد مع خليفة أجويرو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يُقدم عرضا بـ 90 مليون يورو للتعاقد مع خليفة أجويرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رغبه في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحظي المهاجم الأرجنتيني باهتمام كبير من نادي برشلونة الإسباني من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الاوروغوياني لويس سواريز.

ورفض نادي إنتر ميلان جميع الصفقات التبادلية التي عرضها مسئولي البلوغرانا من أجل التعاقد مع لاوتارو، مشددًا على عدم رغبه النادي في بيع المهاجم الأرجنتيني.

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ووفقاً لموقع " ‏TyCsports " فإن مانشستر سيتي الإنجليزي يُجهز عرض بقيمه 90 مليون يورو من أجل أغراء مسئولي النيراتزوري ببيع اللاعب في الصيف الجاري.

ويري النادي الإنجليزي أن لاوتارو مارتينيز هو البديل المناسب لمواطنة سيرجيو أغويرو، الذي يكتب فصوله الاخيره في تشكيل المدرب بيب غوارديولا.

يذكر أن إنتر ميلان قد تعاقد مع لاوتارو في صيف عام 2018،قادمًا من راسينغ مقابل 24 مليون يورو،وشارك مع النيراتزوري في الكالتشيو هذا الموسم خلال 35 لقاء سجل خلالها 14 هدف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.