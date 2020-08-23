رياضة | الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بضم جناح مميز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز، بعد نهاية فترة إعارته للقلعة الحمراء.

وطلب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، التعاقد مع بديل مميز لرمضان صبحي المنتقل حديثا إلى بيراميدز.

ويدرس أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عدد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب، لاختيار أحدهم وعرضه على المدرب السويسري رنيه فايلر، ولجنة التخطيط للاستقرار على التعاقد مع بديل قوي لرمضان صبحي.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي أعلنوا موافقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، على الرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.