رياضة | شقيق سواريز يثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شقيق سواريز يثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجواياني باولو سواريز شقيق لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أثار الجدل حول مستقبل شقيقه في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول إستمرار النجم الأوروجواياني مع الفريق الكتالوني.

وألمحت وسائل إعلام إسبانية في الآونة الأخيرة أن إدارة برشلونة طلبت من لويس سواريز الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي لأنه سيكون خارح حسابات الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.

وكتب باولو سواريز شقيق لويس سواريز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" إنهم غير منصفين وليس لديهم ذاكرة ولكن كرة القدم ليست هكذا ولكن بنفس الطريقة ستترك لهم الرغبة".

ليعود باولو بنشر تغريدة أخرى نفى فيها بأن تلك التغريدة تخص شقيقه لويس سواريز، حيث علق قائلاً:"أعتقد أن التغريدة السابقة أسيء فهمها، أريد أن أوضح فقط أنها لا علاقة لها بأخي".