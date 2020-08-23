رياضة | الأهلي يدرس معاقبة نجومه بعد هزيمة القمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس معاقبة نجومه بعد هزيمة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتجميد مستحقات نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي دراسة إدارة المارد الأحمر للقرار، بعد تراجع مستوى الفريق الفني خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لهزيمة كارثية أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ويرغب مجلس الإدارة، في توصيل رسالة قوية للاعبين، في استئناف المشوار الإفريقي، والذي يتنافس على لقبه الفريق وخشية ضياع اللقب.

وينتظر الفريق مواجهة نارية أمام الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب بالدار البيضاء على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة.