شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب نجم منتخب إنجلترا.. و"14 حالة في الأندية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة أحد نجوم منتخب إنجلترا، لم يتم الكشف عن هويته، بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعدما عاد اللاعب من قضاء الإجازة في إحدى الجزر اليونانية.

وقالت الصحيفة إن "مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت ينتابه القلق من أن يضرب الفيروس عدداً أكبر من اللاعبين عقب انتهاء فترة الإجازة الحالية".

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري والمنتخب الإنجليزي، يأتي قبل أيام من إعلان ساوثغيت عن قائمة اللاعبين التي ستنضم إلى المنتخب استعداداً لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام كل من إيسلندا والدنمارك.

وتسود حالة من القلق في الأوساط الرياضية الكروية في إنجلترا، جراء تزايد اعداد المصابين بكورونا خلال الفترة الحالية، في ظل ظهور 14 حالة مصابة بالفيروس التاجي قبل أسابيع قليلة من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها حالة سجلت داخل فريق ليفربول خلال معسكره في النمسا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كورونا يضرب نجم منتخب إنجلترا.. و"14 حالة في الأندية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.