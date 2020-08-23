الامارات | كوتينيو يضطر إلى تخفيض راتبه للعب مع محمد صلاح.. ويقول: لا لبرشلونة!

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يضطر إلى تخفيض راتبه للعب مع محمد صلاح.. ويقول: لا لبرشلونة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، البرازيلي فيليب كوتينيو يفضل الرحيل عن النادي الكاتالوني بصورة نهائية في الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى ان اللاعب حدد وجهته المقبلة بالعودة إلى ليفربول الذي شهد بزوغ نجمه منذ 2013 وحتى رحيله عن الفريق في يناير 2018.

ويعود كوتينيو مرة أخرى إلى برشلونة بعد انتهاء مشواره مع بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم حين يلعب الفريق البافاري مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن "كوتينيو قد تواصل مع مدربه السابق في ليفربول يورجن كلوب واستنجد به للعودة إلى قلعة (أنفيلد) حتى ولو سيضطر إلى تخفيض راتبه السنوي، بعدما اعلنها أخيراً: (لن أرغب اللعب في برشلونة)".

وأوضحت الصحيفة: "لا أحد في ليفربول يتقاضى أعلى من محمد صلاح في النادي الإنجليزي الذي يتقاضي في الوقت الحالي 200 ألف دولار أسبوعيًا، بينما راتب البرازيلي في برشلونة يصل إلى 220 ألف دولار أسبوعيًا".

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يذكر ان أندية عدة في الدوري الإنجليزي ترغب في الحصول على خدمات كوتينيو أبرزها تشيلسي وليستر سيتي وأرسنال.

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