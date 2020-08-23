شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة النقاد تثمن مبادرة أبوريدة لدعم مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثمن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، المبادرة التي أطلقها المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف»، لدعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.
ووفقا لما جاء في مبادرة أبوريدة، بالجانب الخاص بالتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويًا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، الذي تنظمه رابطة النقاد الرياضيين، يعلن المكتب التنفيذى للرابطة ترحيبه بالفكرة، والتعاون من أجل انجاحها، فقد آلمنا، كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا والتي لمست قلوبنا جميعا، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للرابطة وليست الرياضية فقط.
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الوضع في مصر
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اصابات
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97,237
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تعافي
65,118
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وفيات
5,243
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