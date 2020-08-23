شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يطلب الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، من إدارة الفريق تسهيل عملية خروجه في إعارة إلى أحد الأندية الأخرى خلال الفترة المقبلة، فيما ينتظر الاجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح لحسم مستقبله.
وعلمت «المصري اليوم» أن مهاجم الأهلي يمر بحالة نفسية سيئة، لا تتعلق فقط بالانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة القمة، ولكنها نتيجة تراكمات خلال الفترة الماضية التي تعرض فيها لانتقادات شديدة على أدائه.
وينتظر مروان محسن الاجتماع بلجنة التخطيط لمناقشة مستقبله ودراسة إمكانية تحقيق رغبته، خاصة بعد تجديده عقده مؤخرًا.
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